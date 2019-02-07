Сбербанк провел круглый стол с застройщиками на тему изменений в 214-ФЗ

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-07T16:08:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сбербанк в Тюмени провёл круглый стол для компаний-застройщиков на тему «Основные изменения в 214-ФЗ. Новые правила долевого строительства». В обсуждении приняли участие представители органов власти и аналитики рынка недвижимости.

Участники круглого стола обсудили вопросы о переходе застройщиков на работу со счетами эскроу, изменения в сфере долевого строительства жилья, особенности финансирования проектов жилой недвижимости, ценообразования кредитных продуктов Сбербанка при расчетах через счета эскроу и требования, предъявляемые банком к застройщикам. Во встрече приняли участие порядка 80 представителей строительных компаний Тюмени.

На мероприятии выступили приглашенные спикеры – начальник главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев, аналитик и генеральный директор ООО «Студия Продаж «АП Консалт» Андрей Панасюк, коммерческий директор ООО «Брусника Тюмень» Юлия Ладик.

Открывая круглый стол, Валерий Киселев напомнил, что с 1 июля 2019 года большая часть застройщиков, привлекающих средства граждан в строительство, будет обязана работать через механизм счетов эскроу.

О финансировании застройщиков со счетами эскроу, уже реализованных сделках, а также о нововведениях в продуктовой линейке Сбербанка рассказала начальник отдела по работе с клиентами крупного и среднего бизнеса строительных проектов Тюменского отделения Сбербанка Татьяна Кузьмина.

«В связи с изменением 214 федерального закона застройщики могут строить дома либо за собственные средства, либо за счет совместного финансирования строительства средствами застройщика и банка. Все получаемые денежные средства от дольщиков на этапе строительства поступают на специальные ЭСКРОУ счета. Дольщик при этом не рискует своими финансами, так как застройщик получит поступившие от покупателя деньги, только после передачи ему готовой квартиры», - отметила Татьяна Кузьмина.

Начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Оксаной Губко рассказала о принципах организации розничных продаж объектов жилищного строительства в связи с изменениями 214-ФЗ, о том, что изменилось для застройщиков и для клиентов – физических лиц.

В завершении встречи коммерческий директор ООО «Брусника Тюмень» Юлия Ладик рассказала о первой сделке со Сбербанком в рамках новой системы финансирования строительства. Напомним, что в апреле 2018 года Сбербанк в Тюмени первым в стране предоставил проектное финансирование с использованием счетов эскроу в размере 1,2 млрд рублей девелоперской компании «Брусника» для строительства новой очереди квартала «Новин».

ИСТОЧНИК KP.RU