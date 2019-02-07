Заместителя главного пристава Тюменской области оштрафовали по инициативе прокуратуры

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-07T15:59:04+03:00

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Заместитель руководителя областного управления Службы судебных приставов оштрафован по инициативе прокуратуры региона.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению организации-взыскателя и установила, что в отделы судебных приставов Калининского, Центрального, Ленинского, Восточного округов Тюмени и Тюменский районный отдел судебных приставов было направлено более 100 заявлений о предоставлении информации по исполнительным производствам.

Служба обязана была в течение 17 рабочих дней дать ответ, но заявитель их не получил, полсе чего в УФССП было направлено 5 жалоб, которые были рассмотрены заместителем руководителя УФССП. Он дал ответы с нарушением порядка и сроков их рассмотрения.

Так, на одну жалобу ответ дан несвоевременно. По другой жалобе материалы о выявленных нарушениях на районных приставов нужно было направить в прокуратуру для привлечения к административной ответственности, но это не было сделано.

Еще по одной жалобе УФССП нарушение районным отделом судебных приставов срока предоставления государственной услуги не было выявлено, в связи с чем в удовлетворении жалобы было необоснованно отказано.

Кроме того, все ответы по своему содержанию не соответствовали требованиям, установленным административным регламентом.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура области возбудила в отношении заместителя руководителя УФССП административное дело по ч. 3 ст. 5.63. КоАП РФ (нарушение порядка предоставления государственной услуги, порядка или сроков рассмотрения жалобы). В ноябре 2018 года мировой судья оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Решение суда было обжаловано, но суд отказал в удовлетворении жалобы. Решение мирового судьи вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU