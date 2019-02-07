2019-02-07T15:14:49+03:00
Авто

Бесплатную парковку у аэропорта "Рощино" в Тюмени временно закрывают

Все автомобили будут эвакуировать
Маргарита КАЛИНКИНА
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Бесплатную парковку у аэропорта "Рощино" в Тюмени временно закрываютБесплатную парковку у аэропорта "Рощино" в Тюмени временно закрываютФото: Ольга Крыльцова
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Парковку на улице Сергея Ильюшина у аэропорт "Рощино" в Тюмени временно закрывают с 11 февраля. Как сообщили в аэропорту, улица будет ограничена для проезда транспорта и оставить там автомобили не получится до 10 марта.

Водитетелей убедительно просят не парковаться в указанном месте. В противном случае все автомобили эвакуируют.

Аэропорт для сотрудников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Рощино, предоставит льготный доступ автомобилей на служебную парковку "P4" за 200 рублей. Льгота распространяется на весь указанный период времени.

Всем желающим воспользоваться специальным предложением необходимо обратиться к администратору парковки (тел. 8-912-990-59-74).

ИСТОЧНИК KP.RU

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