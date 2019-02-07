2019-02-07T15:04:16+03:00
Происшествия

В Ялуторовске пропал 14-летний подросток

В полиции сообщают, что он мог уехать в Тюмень
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ялуторовске пропал 14-летний подросток. Фото УУР УМВД по Тюменской областиВ Ялуторовске пропал 14-летний подросток. Фото УУР УМВД по Тюменской области
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Ялуторовске объявлен в розыск 14-летний подросток Богдан Мойса. Он накануне, 6 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Возможно парень находится в Тюмени.

Приметы: на вид около 15 лет, рост 175см, худощавого телосложения, волосы окрашены в красный цвет.

Особые приметы: тоннель в мочке левого уха, пирсинг в мочке правого уха и в носу.

Всех кому, что-либо известно о местонахождении Мойса Б.О., либо кто располагает иной информацией просим сообщить в Дежурную часть МО МВД России «Ялуторовский» по адресу Тюменская область гЯлуторовск ул. Революции 47. Тел: 8(34535)3-57-02, 8(34535)3-57-23, либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 832, 793 638, 793-727 дежурная часть 793 023 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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