2019-02-07T14:21:22+03:00
Общество

В Тюменской области на смену трескучим морозам придет снегопад и ветер

Погода начнет меняться уже завтра в ночь на 8 февраля
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В Тюменской области на смену трескучим морозам придет снегопад и ветер. Фото Веры ОленевойВ Тюменской области на смену трескучим морозам придет снегопад и ветер. Фото Веры Оленевой
Изменить размер текста:

На смену трескучим морозам приходит метель. Уже завтра в Тюменской области начнется холод начнет отступать, начнется снегопад и усилится ветер.

Как сообщили в Тюменском гидрометцентре, сегодня ночью еще сохранится морозная погода, столбики термометров опустятся до -29 -34 градусов, местами будет даже до -40. Но уже кое-где начнется небольшой снегопад. Восточный, юго-восточный ветер будет от 3 до 8 метров в секунду.

Днем в пятницу, 8 февраля, потеплеет до -22 -17 градусов и лишь местами будет еще до -27. Снегопад продолжится, на большинстве территории он ожидается слабым, а местами умеренным. Восточный, юго-восточный ветер 4-9 м/с в отдельных районах с порывами ветра до 14 м/с. Местами возможна слабая метель.

Небольшой снег сохранится в ночь на субботу, 9 февраля, местами он будет сильный. Днем осадки небольшой и лишь местами умеренной интенсивности. Южный и юго-восточный ветер 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, местами метель и уже заметное ослабление мороза. Температура ночью -20 -25, днем -15 -20.

В воскресенье, 10 февраля, небольшой, а местами умеренный снегопад сохранится. Южный и юго-восточный ветер ожидается до 13 м/с. Температура ночью вновь опустится до -20 -25 градусов, при прояснении до -30. Но днем все же будет -10 -15 градусов и лишь местами -20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В шесть автобусных маршрутов Тюмени добавили одну остановку
Сбербанк провел круглый стол с застройщиками на тему изменений в 214-ФЗ
Заместителя главного пристава Тюменской области оштрафовали по инициативе прокуратуры
Бесплатную парковку у аэропорта "Рощино" в Тюмени временно закрывают
В Ялуторовске пропал 14-летний подросток
Обращения тюменцев о несогласии цен на мусор направлены в ФАС
Сборная России по скалолазанию готовится к Кубку мира в Тюмени
В Ишиме двое мужчин отморозили и руки, и ноги
Тюменским родителям расскажут об индексации социальных выплат
Тюменские стоматологи: технический прогресс в стоматологии не уступает ИТ-сфере
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Слесарь-сантехник на заводе в Тюмени обварился кипятком
Медгород Тюмени 9 февраля проводит День мужского здоровья