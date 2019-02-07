В Тюменской области на смену трескучим морозам придет снегопад и ветер

СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-07T14:21:22+03:00

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На смену трескучим морозам приходит метель. Уже завтра в Тюменской области начнется холод начнет отступать, начнется снегопад и усилится ветер.

Как сообщили в Тюменском гидрометцентре, сегодня ночью еще сохранится морозная погода, столбики термометров опустятся до -29 -34 градусов, местами будет даже до -40. Но уже кое-где начнется небольшой снегопад. Восточный, юго-восточный ветер будет от 3 до 8 метров в секунду.

Днем в пятницу, 8 февраля, потеплеет до -22 -17 градусов и лишь местами будет еще до -27. Снегопад продолжится, на большинстве территории он ожидается слабым, а местами умеренным. Восточный, юго-восточный ветер 4-9 м/с в отдельных районах с порывами ветра до 14 м/с. Местами возможна слабая метель.

Небольшой снег сохранится в ночь на субботу, 9 февраля, местами он будет сильный. Днем осадки небольшой и лишь местами умеренной интенсивности. Южный и юго-восточный ветер 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, местами метель и уже заметное ослабление мороза. Температура ночью -20 -25, днем -15 -20.

В воскресенье, 10 февраля, небольшой, а местами умеренный снегопад сохранится. Южный и юго-восточный ветер ожидается до 13 м/с. Температура ночью вновь опустится до -20 -25 градусов, при прояснении до -30. Но днем все же будет -10 -15 градусов и лишь местами -20.

ИСТОЧНИК KP.RU