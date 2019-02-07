СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-07T13:46:21+03:00

Обращения тюменцев о несогласии цен на мусор направлены в ФАС Фото: Ольга Крыльцова

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Обращения жителей Тюменской области о несогласии с тарифами на вывоз мусора, направлены в Федеральную антимонопольную службу России. На цену коммунальной услуги в январе в прокуратуру региона поступило сразу несколько жалоб.

Тариф рассчитан исходя из установленного областным Департаментом тарифной и ценовой политики норматива накопления отходов и единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. По результатам проверки оснований для прокурорского вмешательства в настоящее время не установлено, - сообщили в надзорном органе. - Поскольку вопросы тарифообразования относятся к компетенции Федеральной антимонопольной службы России, то поступившие обращения направлены в центральный аппарат службы.

Результаты разрешения вопроса взяты на контроль. В случае установления обстоятельств, требующих мер прокурорского реагирования, они будут приняты незамедлительно, сообщили в облпрокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU