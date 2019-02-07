2019-02-07T13:27:58+03:00
Спорт

Сборная России по скалолазанию готовится к Кубку мира в Тюмени

Соревнования начнутся в апреле
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сборная России по скалолазанию проводит подготовку к Кубку мира – 2019 в Тюмени. В город приехали сильнейшие скалолазы-скоростники. C 1 по 14 февраля у них проходят тренировки на самом большом в стране скалодроме, который действует в Легкоатлетическом манеже.

Много лет подряд костяк сборной в дисциплине «скорость» составляют тюменские спортсмены. В их числе Станислав Кокорин, Александр Шиков, Александр Шилов, Владислав Деулин, Мария Красавина, Юлия Каплина, Дарья Кан. Компанию местным атлетам составляют спортсмены из Свердловской и Челябинской областей, Пермского края.

Подготовкой атлетов руководит тюменский специалист Сергей Сергеев, являющийся тренером сборной России. Ему помогают еще несколько коллег из федерации скалолазания России.

-До основных стартов еще очень далеко, - говорит Сергей Сергеев. – Сборы организованы для того, чтобы можно было целенаправленно позаниматься общефизической и специальной физической подготовкой спортсменов. Есть возможность почерпнуть наиболее интересные моменты у команд, культивирующих «скорость».

Предстоящий сезон ставит немало задач перед тренерами. Он будет особенным, и тут дело даже не в грядущем отборе на первые в истории скалолазания Олимпийские игры - 2020.

- Впервые у нас два главных старта в одном сезоне – чемпионат мира и чемпионат Европы. Хотя раньше они чередовались. Головной боли этот факт тренерам добавляет. Труднее спланировать графики подготовки. Хотя, безусловно, в новом формате и работать интереснее, – заверяет Сергеев.

Сезон состязаний у скоростников стартует в Воронеже, где 9-14 марта пройдет Кубок России, передает пресс-служба Федерации скалолазания России. А международные старты начнутся 12-14 апреля с этапа Кубка мира в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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