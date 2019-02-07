2019-02-07T13:08:09+03:00
Здоровье

В Ишиме двое мужчин отморозили и руки, и ноги

Врачи делают все, чтобы сохранить пациентам кисти и стопы
Маргарита КАЛИНКИНА
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В областную больницу Ишима и Ишимского района с обморожениями уже поступило четыре человека. Двое из них госпитализированы в хирургическое отделение. Мужчины 36 и 38 лет поступили с отморожением обеих кистей рук и стоп. Удастся ли сохранить пострадавшие конечности - станет ясно в ходе консервативного лечения.

В городе и районе также сохраняется эпидемия ОРВИ и гриппа. Медики призывают население носить маски, по возможности не посещать места массового пребывания людей и не «переносить» заболевание на ногах. Это может спровоцировать осложнения. Самым опасным является пневмония.

Симптомами пневмонии являются озноб, лихорадка, боли в груди, потливость, кашель с зеленой или кровавой слизью, увеличение пульса, а также губы и ногти голубоватого цвета из-за недостатка кислорода. Другие симптомы пневмонии включают одышку и резкие боли в груди при глубоком вдохе.

Иногда у пожилых людей при пневмонии возникает еще и ощущение боли в животе. По данным врача-эпидемиолога облбольницы №4 Елены Ширшовой, ежедневно в лабораторию поступают анализы пациентов с признаками гриппа. На сегодняшний день зарегистрирован на территории один лабораторно подтвержденный случая гриппа.

Врачи призывают к бдительности и осторожности в эти морозные дни, передает пресс-служба облбольницы №4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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