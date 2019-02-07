В Ишиме двое мужчин отморозили и руки, и ноги
В областную больницу Ишима и Ишимского района с обморожениями уже поступило четыре человека. Двое из них госпитализированы в хирургическое отделение. Мужчины 36 и 38 лет поступили с отморожением обеих кистей рук и стоп. Удастся ли сохранить пострадавшие конечности - станет ясно в ходе консервативного лечения.
В городе и районе также сохраняется эпидемия ОРВИ и гриппа. Медики призывают население носить маски, по возможности не посещать места массового пребывания людей и не «переносить» заболевание на ногах. Это может спровоцировать осложнения. Самым опасным является пневмония.
Симптомами пневмонии являются озноб, лихорадка, боли в груди, потливость, кашель с зеленой или кровавой слизью, увеличение пульса, а также губы и ногти голубоватого цвета из-за недостатка кислорода. Другие симптомы пневмонии включают одышку и резкие боли в груди при глубоком вдохе.
Иногда у пожилых людей при пневмонии возникает еще и ощущение боли в животе. По данным врача-эпидемиолога облбольницы №4 Елены Ширшовой, ежедневно в лабораторию поступают анализы пациентов с признаками гриппа. На сегодняшний день зарегистрирован на территории один лабораторно подтвержденный случая гриппа.
Врачи призывают к бдительности и осторожности в эти морозные дни, передает пресс-служба облбольницы №4.
ИСТОЧНИК KP.RU