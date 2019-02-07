Тюменские стоматологи: технический прогресс в стоматологии не уступает ИТ-сфере

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-07T12:01:07+03:00

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К Международному дню стоматолога (9 февраля) мы решили вспомнить стоматологические новшества последнего десятилетия.

В стоматологии изобретения появляются не реже, чем в ИТ-сфере или машиностроении. Чего стоит только эстетическое восстановление, когда доктора могут заменить пробел в зубном ряду на протез, который не отличить от настоящего зуба. А еще в начале века это было невозможным!

Достижения стоматологии – это не только материалы, но и аппараты и методы, которые позволяют выявлять заболевания полости рта на самой ранней стадии. Не стоит забывать и об обезболивающих препаратах, которые призваны обеспечить комфорт пациентов во время лечения.

Рассмотрим подробнее, что изменилось благодаря техническому прогрессу. Пародонтология. Для лечения заболеваний десен во всех современных стоматологиях используют лазер.

Лазерный луч полностью испаряет пораженные ткани. Защитная пленка, которая образуется на поверхности, выполняет двойную функцию: препятствует проникновению микроорганизмов и позволяет прикрепить ткани десны к поверхности зуба. Глубина ввода луча тщательно контролируется, что исключает кровотечение и вероятность повреждения здоровых тканей.

Количество процедур зависит от тяжести заболевания и определяется врачом по результатам обследования. На ранних стадиях пародонтита достаточно одного сеанса, при запущенных формах заболевания проводится 2–3. После стерилизации пародонтальных карманов эффект сохраняется долгое время. Также лазер широко используется для лечения гингивита, афтозного стоматита, герпетической инфекции, альвеолита, периимплантита, при иссечении мягкотканных новообразований, коррекции уздечки языка, губ; гингивопластике, пластике преддверия полости рта (вестибулопластике).

Терапия. Особую популярность, особенно на детском приеме, приобрел метод лечения кариеса без сверления. Например, с помощью ICON. Данная система спасает зубы, когда кариес еще не сформировался. Если площадь повреждения небольшая, при высверливании могут быть задеты здоровые ткани зуба. Поэтому раньше такое лечение обычно откладывали, дабы не навредить. При обработке системой ICON поверхность зуба очищается специальным составом, затем инфильтруется гелем ICON и засвечивается лампой. При необходимости процедура повторяется несколько раз.

Диагностика. Все шире применяется цифровая рентгенология (томография). Популярность данной технологии объясняется тем, что полученное изображение удобно хранить на компьютере, его всегда можно приблизить, повернуть и детально рассмотреть.

- Врачу очень важно видеть полную картину, чтобы оценить состояние пациента, поставить точный диагноз и подобрать соответствующее лечение. В стоматологии бывает сложно диагностировать некоторые проблемы из-за ограниченного доступа к определенным участкам ротовой полости. 3D-томография дает более полную информацию о состоянии челюсти, нежели привычные всем рентгеновские снимки, – поясняет Ольга Фролкина, главный врач семейной стоматологии «Доктор Альбус».

Эстетическая стоматология. На сегодняшний день это, пожалуй, самая востребованная услуга в современной стоматологии. В арсенале врачей есть множество методов для достижения естественной красоты лица и улыбки. Например, если единственный недостаток – темный цвет эмали зубов, то для его устранения достаточно пройти курс отбеливания; если потемнел ранее вылеченный зуб – к вашим услугам методика внутрикоронкового отбеливания.

- Современные отбеливающие гели содержат нитрат калия и фторид натрия, что позволяет предотвращать чувствительность эмали зубов и при этом добиваться хорошего эстетического эффекта, – рассказывает стоматолог-терапевт клиники «Доктор Альбус» Ольга Попова. – Наличие отбеливающих гелей с разной концентрацией действующего вещества позволяет врачу подобрать препарат с учетом индивидуальных особенностей пациента, отталкиваясь от клинической картины и показаний.

В случае, когда помимо темного цвета эмали вас не устраивает форма зубов, наличие диастем, можно прибегнуть к художественной реставрации. По словам стоматологов, сейчас используются современные светоотражающие пломбировочные материалы, которые обеспечивают прочность и эстетику.

Особое место в эстетической стоматологии занимают виниры. Они бывают керамические (изготавливаются из фарфора), циркониевые (из диоксида циркония), композитные (из пломбировочного материала).

- Керамические и циркониевые виниры изготавливаются в зуботехнической лаборатории, а композитные – непосредственно стоматологом-ортопедом. Каждая из конструкций имеет свои плюсы и минусы. В случае с композитными винирами преимуществом является быстрота изготовления – за одно посещение, а недостатком – низкая прочность материала и низкая маскирующая способность при изменении собственного цвета зуба. Служат композитные виниры максимум 3–5 лет. Срок службы керамических и циркониевых виниров в среднем составляет 10–15 лет. Практика показывает, что виниры из диоксида циркония обладают более высокой прочностью и большим количеством оттенков для подбора цвета, чем керамические. Еще одним преимуществом этого материала является способность обеспечить более высокую эстетичность в сложных клинических ситуациях. К плюсам керамических и циркониевых виниров также можно отнести отсутствие аллергической реакции на материал. Такие виниры не меняют цвет и являются безметалловыми конструкциями, – объяснил стоматолог-ортопед клиники «Доктор Альбус» Егор Андрейчук.

Это далеко не полный список новшеств, которые сегодня используются в стоматологии. Все эти разработки помогают сохранить здоровье зубов и сделать улыбку красивой.

ИСТОЧНИК KP.RU