Слесарь-сантехник на заводе в Тюмени обварился кипятком

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-07T11:43:14+03:00

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Слесарь-сантехник в Тюмени обварился кипятком и получил тяжелую травму, когда устранял аварию на производстве. Несчастный случай произошел 30 ноября 2018 года днем на одном из заводов города.

Во время устранения аварийной ситуации в системе отопления произошел разрыв задвижки и регистра отопления, вследствие чего в помещении камеры приточной вентиляции начал поступать кипяток под большим напором. Слесарь решил перекрыть задвижки, но оступился и упал в горячую воду.

Трудовая инспекция провела собственное расследование и установила причины несчастного случая. Оно произошло из-за неудовлетворительного обслуживания камеры приточной вентиляции, неудовлетворительной организации производства работ в части допуска пострадавшего к выполнению работ без оформления наряда-допуска и проведения целевого инструктажа в аварийной ситуации.

По результатам расследования комиссия квалифицировала происшествие несчастным случаем на производстве. За допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в Трудовой инспекции Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU