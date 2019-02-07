Медгород Тюмени 9 февраля проводит День мужского здоровья

СЕГОДНЯ 11:14 2019-02-07T11:14:35+03:00

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День мужского здоровья пройдет 9 февраля в поликлинике «Медицинского города» (ул. Барнаульская, 32). Врачи будут обследовать горожан на онкологические урологические патологии. Придти на обследование могут все желающие с 9 до 14 часов.

Показаться докторам рекомендуется всем, кто относится к группе риска, тем, кто стал отмечать отклонения в здоровье, а также практически здоровым мужчинам старше 40 лет.

Консультации проводятся бесплатно, по предварительной записи. При себе необходимо иметь оригиналы следующих документов: паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Врачи отмечают, что по статистике, около 40% больных – представители трудоспособного возраста, поэтому обследование организовано в выходной день.

Как известно, онкологические заболевания длительное время протекают бессимптомно. Это является причиной позднего обнаружения болезни. Каждый пятый пациент (20%), обращается за квалифицированной онкологической помощью в запущенной (неизлечимой) стадии. Данная ситуация особенно актуальна для мужчин. Они неохотно проходят профилактические осмотры и часто не обращаются к врачу, не придавая значения имеющимся у них симптомам заболевания и ощущениям физического неблагополучия.

С другой стороны, пациенты, кому диагноз онкологического заболевания установлен на ранней стадии, излечиваются полностью и живут долгие годы.

Обращаться нужно по адресу: Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32, поликлиническое отделение. Телефон для записи 52-03-03.

ИСТОЧНИК KP.RU