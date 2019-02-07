Тюменка на улицах города отморозила пальцы на обеих ногах

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-07T11:46:00+03:00

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От лютого мороза в Тюмени накануне, 6 февраля, пострадал один человек. Женщину с подозрением на обморожение обеих ног бригада скорой помощи доставила в МСЧ Нефтяник. В больнице ей диагностировали отморожение пальцев стоп, после оказанной медицинской помощи пациентку направили на амбулаторное наблюдение.

- Тюменка вызвала медиков в 3.54, находясь уже дома. Бригада по указанному адресу прибыла в 4.02 и сделала все возможное, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Учитывая, что морозы продолжаются МСЧ «Нефтяник» приводит 7 советов врача-комбустиолога:

1. Одевайтесь адекватно! Одежда должна быть теплой, обувь – сухой и достаточно просторной, не тесной. На голове обязательно должна быть шапка.

2. Двигайтесь! Если вы, стоя на остановке, почувствовали, что пальцы ног начинают неметь – начинайте активно двигаться! Попрыгайте на месте, потопчитесь – это поможет восстановить кровообращение. То же самое, если начинают замерзать руки: несколько энергичных «рубящих» взмахов руками сверху вниз будут способствовать притоку крови к пальцам. Эффект вы почувствуете почти сразу по наличию покалывания в пальцах.

3. Грейтесь! Согревайте ладонями, но не растирайте, открытые участки лица: нос, уши, щеки – или подышите через шарф.

4. Прячьтесь от холода! Если на улице очень холодно, то зайдите в помещение (в подъезд, магазин), либо спрячьтесь от ветра в остановочном комплексе.

5. Помните, что последующие отморожения переносятся хуже! Если вы однажды перенесли обморожение, то ваш организм будет более чувствительным к низким температурам впоследствии, и риск получить следующее, белее глубокое отморожение будет более вероятным.

6. Берегите себя от ознобления! Хроническое воздействие низкой температуры и повышенной влажности воздуха в будущем приводит к таким сосудистым заболеваниям, как болезнь Рейно и облитерирующий эндартериит, которые вызывают нарушения кровообращения в конечностях и, как следствие, есть опасность развития гангрены.

7. Не проходите мимо! Будьте внимательны к окружающим вас людям и будьте готовы оказать помощь человеку, лежащему в сугробе. Помогите ему встать на ноги и отведите в помещение, а при необходимости вызовите скорую помощь!

ИСТОЧНИК KP.RU