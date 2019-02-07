В тюменской компании прокомментировали "опасную уборку" с крыши колледжа

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-07T12:45:56+03:00

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В тюменской компании, где очистка снега на крыше нефтегазового колледжа, заинтересовала прокуратуру, прокомментровали ситуацию и видео, размещенное в социальных сетях.

Директор ООО «Альпина 72» сообщил "Комсомольской правде - Тюмень", что все работы велись со строгим соблюденим правил безопасности. Переулок был полностью перегорожен с обеих сторон. Проход и проезд был ограничен заградительной лентой. Внизу стоял человек, который следил за ситуацией и никого не пропускал в опансую зону.

- В кадре его не видно, так как он стоит в безопасной зоне, чтобы видеть прохожих и работников на крыше, - пояснил руководитель компании Алексей Лутцев. - Снег падает не на машину, а рядом. Хозяин автомобиля в курсе, он был предупреждён и претензий не имеет. Более того, сам дал согласие на уборку снега прямо на его машину, пояснив, что она сломана.

Промышленные альпинисты были обеспечены средствами индивидуальной защиты от падения с высоты и работали привязанные веревками. Они также, согласно технике безопасности, не выходили за ограждение.

Кроме того, каждый из сотрудников прошёл обучение в специализированном учебном центре, медицинское освидетельствование и инструктаж по Технике безопасности.

- Работа промальпинистов очень тяжёлая. Зимой каждый из них перелопачивает несколько тонн снега. Именно благодаря их работе спасено множество людей и машин от стихийного схождения лавин и падения сосулек, - добавил Лутцев.

Напомним, сообщение очевидицы Людмилы Ларионовой о небезопасных работах появилось в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» 25 января. Горожанка сняла на видео двух промышленных альпинистов, которые сбрасывали снег вниз, рядом с припаркованным автомобилем.

Сообщение проверила прокуратура. Накануне на портале надзорного органа появилось информация, что работы проведены на законных основаниях.

"При этом организация при работах на высоте не обеспечила использование средств коллективной и индивидуальной защиты. Кроме того, не вывесила предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), не оградила место производства работ. По счастливой случайности никто не пострадал", - сообщили в прокуратуре Тюменской области.

На предприятии уже прошла внутренняя проверка. Нарушений не выявлено. Руководство компании готовит ответ надзорному органу. Промышленные альпинисты также просят тюменецв быть внимательнее, когда снимают и анализируют видео или фото.

- Если ограждение и страховочные системы плохо видно на видео, это не озанчает, что их нет, - подчеркнул Алексей Лутцев.

ИСТОЧНИК KP.RU