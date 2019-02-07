Из-за морозов график вывоза мусора в Тюменской области немного изменили

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-07T09:38:33+03:00

Не все автомобили могут работать при температуре ниже 30 градусов

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График вывоза мусора во всех населенных пунктах Тюменской области скорректирован в связи с низкой температурой. Сегодня, 7 февраля, 118 мусоровозов выехали на маршруты на 2 часа позже утвержденного графика. Машины работают, несмотря на холод.

- Автомобили, предназначенные для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, имеют ограничения в условиях низких температур - гидравлические механизмы и шланги при температурах ниже 30 градусов могут давать сбои, - пояснила заместитель генерального директора ООО «ТЭО» Светлана Петренко. - Тем не менее, вывоз отходов на данный момент ведется во всех муниципалитетах области.

На линию выведена вся техника, которая способна работать в такую погоду. Мусорные контейнеры очищаются в ручном режиме. Если из-за поломки автомобиля какой-то мусор останется его вывезут 8 февраля в первую очередь.

Напомним, в Тюменскую область с 3 по 8 февраля в большинстве районов области зафиксирована аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

ИСТОЧНИК KP.RU