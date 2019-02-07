Занятия в школах Тюмени у второй смены отменены с 1 по 9 классы
Температура на улице составляет -29 градусов при ветре 3 м/с
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Вторая смена в школах Тюмени сегодня, 7 февраля, остается на домашнем обучении с 1 по 9 классы. В городе сохраняется морозная погода. Сейчас на улицах температура воздуха составляет -29 градусов при ветре 3 м/с. По ощущениям сейчас -35 градусов.
Напомним, что утром столбики термометров показывали -35 -34 градуса и занятия были отменены с 1 по 11 классы.
ИСТОЧНИК KP.RU