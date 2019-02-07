2019-02-07T08:12:21+03:00
Общество

За звание «Педагог года 2019» в Тюмени будут бороться более 50 человек

Профессиональные состязания стартуют 11 февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 50 человек примут участие в городском конкурсе «Педагог года − 2019». Профессиональные состязания пройдут в Тюмени с 11 по 16 февраля.

В этом году добавлена новая номинация «Педагог-дефектолог года», в которой выступят востребованные в сфере образования узкие специалисты − логопеды и дефектологи, а также сурдопедагог.

Напомним, традиционными направлениями конкурса являются: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагог-психолог года». Сейчас все, кто прошел заочные испытания, проходят адаптационные психологические тренинги.

Оценивать конкурсантов в номинации «Учитель года» будут и эксперты педагогического сообщества, и ученическое жюри. В него войдут победители и призёры интеллектуальных состязаний, лидеры общественных организаций.

- Степень готовности участников очень высокая. Чувствуется хорошая отдача, они умеют анализировать и рефлексировать. Я уже 6 лет провожу тренинги с конкурсантами и могу уверенно сказать, что появилась новое поколение педагогов, которые способны выдавать качественный результат за достаточно короткий срок, − отметила педагог-психолог Информационно-методического центра Тюмени Наталья Ларькина.

Благодаря тренингам участники перестали быть соперниками, превратившись в настоящую дружную команду. Учитель начальных классов школы № 25 Анастасия Баженова говорит, что вне зависимости от итогов конкурса, с помощью занятий уже получила полезный опыт и мотивацию к саморазвитию.

- Чувствую прилив сил и уже спланировала методический семинар и урок, которые буду проводить на очном этапе конкурса. Для занятия с четвероклассниками я выбрала предмет «Окружающий мир» и тему «Человек и человечество». Ее мы затрагивали на тренингах, и полученные знания должны пригодиться, − рассказала Анастасия Владимировна.

Церемония открытия городского конкурса «Педагог года − 2019» состоится 11 февраля в 14.00 в амфитеатре Музейного комплекса им И.Я. Словцова по адресу: Советская, 63.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Занятия в школах Тюмени у второй смены отменены с 1 по 9 классы
Тюменских молодых специалистов приглашают на конкурс «Команда Урала»
Тюменцев призывают в морозы помочь бездомным
На трассе Курган-Тюмень автоинспекторы спасли от мороза бабушку с 3-летним внуком
Тем, кто собирается в Казахстан: из-за морозов в Северо-Казахстанской области ограничено движение
Актировка: занятия в школах Тюмени 7 февраля отменены с 1 по 11 классы
Погода 7 февраля в Тюмени: мороз еще держится
На заводе «Фармсинтез-Тюмень» построят мощности для производства гормональных лекарств
Первоклассник спас брата и сестру из пожара в тюменском селе
За 2018 год тюменские следователи возбудили свыше 200 коррупционных дел
Пожарные потушили горящий автосервис в районе улицы Логунова
Юные тюменцы сразятся за призы первенства города по стрельбе
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в Интернет-банк
Тюменцев призывают поделиться своим примером отцовства
Жителя Сургута, устроившего смертельное ДТП по Уватом, ждет суд
Новые коммунальные платежки тюменцы получат уже в феврале