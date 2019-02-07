Тюменских молодых специалистов приглашают на конкурс «Команда Урала»

СЕГОДНЯ 07:25 2019-02-07T08:51:26+03:00

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Начинающие и молодые специалисты Тюменской области могут выиграть стажировку на ведущих предприятиях Уральского федерального округа. В УрФО состоится конкурс «Команда «Урала». До окончания регистрации участников осталось 2 дня.

Наставниками молодежи станут руководители организаций и топ-менеджмент крупных корпораций, а также руководители различных уровней органов власти. Наставником для тюменских участников станет заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Конкурс организован аппаратом полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе и Уральским институтом управления – филиалом РАНХиГС.

В проекте могут участвовать молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет. Для этого необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте КомандаУрала.рф до 9 февраля 2019 года.

Первым этапом конкурса станет онлайн-тестирование и диагностика профессиональных способностей конкурсантов. Прошедшие отбор участники пройдут дистанционную образовательную программу от Уральского института управления – филиала РАНХиГС и наставников в своем регионе.

Напомним, идея появления молодежного управленческого резерва на конкурсной основе была озвучена Николаем Цукановым в ходе проведения первого заседания Совета по молодежной политики. Он рассказал, что программа конкурса позволит сформировать у конкурсантов умения и навыки в сфере управления, в том числе через обучение и получение обратной связи от экспертов и наставников.

ИСТОЧНИК KP.RU