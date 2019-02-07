2019-02-07T06:26:01+03:00
Общество

На трассе Курган-Тюмень автоинспекторы спасли от мороза бабушку с 3-летним внуком

Грузовик, на котором везли малыша сломался и начал замерзать
Маргарита КАЛИНКИНА
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На трассе Курган-Тюмень автоинспекторы спасли от мороза бабушку с 3-летним внуком. Фото ГИБДД Тюменской областиНа трассе Курган-Тюмень автоинспекторы спасли от мороза бабушку с 3-летним внуком. Фото ГИБДД Тюменской области
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Экипажи ГИБДД продолжают спасать от мороза людей, попавшим в нештатные ситуации на дорогах.

Так, накануне инспекторы полка ДПС ГИБДД старший лейтенант полиции Сергей Майсевич, лейтенанты полиции Ашот Арутюнян и Аскер Яшкин помогли жителям села Исетское, ехавшим на грузовике «Газель». На федеральной автодороге Курган-Тюмень у автомобиля пробило колесо. В машине, не оборудованной домкратом, оказались не только двое пожилых людей, но и их 3-летний внук.

Автоинспекторы пересадили бабушку с внуком в свой автомобиль и доставили город, а водитель остался ожидать техническую помощь.

По дороге женщина рассказала, что в кабине грузовика было очень холодно и взрослые переживали за маленького Егора. Она поблагодарила инспекторов за человеческое отношение и неравнодушие, а Егор остался в восторге от поездки на патрульном автомобиле, ведь он мечтает стать полицейским!

На 35 км автодороги Тюмень-Омск автоинспекторы оказали содействие водителю большегруза, съехавшего в кювет. Они остановили «КамАЗ», который вытащил фуру и автомобили продолжили свой путь.

В течение суток тюменские автоинспекторы 6 раз оказывали помощь попавшим в нештатные ситуации автомобилистам на тюменских трассах. Большинство инцидентов связаны с техническим состоянием, заправкой и оборудованием машин. Во избежание таких ситуаций, экипажи ДПС ведут разъяснительную работу с водителями о необходимости специальной подготовки автомобилей к дальним поездкам в мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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