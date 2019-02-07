Тем, кто собирается в Казахстан: из-за морозов в Северо-Казахстанской области ограничено движение

СЕГОДНЯ 06:04 2019-02-07T06:36:26+03:00

Меры будут действовать пока не потеплеет

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Госавтоинспекция и ГУ МЧС Тюменской области предупреждают всех водителей, предпринимателей и предприятия, планирующих поездки в Казахстан о том, что в Северо-Казахстанской области по дорогам ограничено движение транспорта.

Дороги для автомобилей закрыты с 19.00 час. 6 февраля 2019 года. Меры введены в связи с трескучими морозами. Движение закрыто на всех направлениях дорог республиканского, областного и районного значения для всех видов автотранспорта.

В связи с этим тюменцам рекомендую временно воздержаться от поездок в соседнее государство. Ограничения будут сняты как только спадет сильный холод и движение транспорта будет безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU