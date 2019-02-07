2019-02-07T05:32:08+03:00
Общество

Актировка: занятия в школах Тюмени 7 февраля отменены с 1 по 11 классы

Утром термометры показали -35 градусов, но по ощущениям были все -39
Маргарита КАЛИНКИНА
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Актировка: занятия в школах Тюмени 7 февраля отменены с 1 по 11 классыАктировка: занятия в школах Тюмени 7 февраля отменены с 1 по 11 классыФото: Ольга Крыльцова
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Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для учеников 1-11 классов отменены.

Утром в городе температура воздуха составила -35 градусов. С учетом влажности в 65% и ветре 1 м/с ощущалось, как при -39 градусах.

Напомним, что в городе актировки объявляются ежедневно, начиная с понедельника. 4 февраля дома были оставлены ученики начальной школы, а 5 и 6 с 1 по 9 классы. Сегодня на дистанционное обучение переведены абсолютно все.

Напомним, что с 23 января по 4 февраля все школьники города были переведены на домашнее обучение из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. С 2 февраля из-за морозов первоклашек отправили на недельные дополнительные каникулы. Таким образом уже третью неделю в школах города по объективным причинам педагоги не могут вернуться к привычному учебному процессу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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