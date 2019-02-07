2019-02-07T07:05:07+03:00
Общество

Тюменцев призывают в морозы помочь бездомным

Марина АНТОНОВА
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Тюменцев призывают в морозы помочь бездомным. Фото Центра помощи "Милосердие"Тюменцев призывают в морозы помочь бездомным. Фото Центра помощи "Милосердие"
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Жителей Тюмени призывают стать участниками акции "100 рублей на Благо". В дни трескучих морозов приток людей в Пункт богрева бездомных при Центре помощи "Милосердие" увеличился. Социальному проекту необходимы деньги на покупку продуктов питания, одноразовой посуды и медикаментов. Только за прошлый месяц в центре помогли более 150 человекам.

Для того, что бы оказать помощь, нужно отправить смс на номер 3434 со словами дом72 пробел и сумму перевода. (Пример - дом72 100).

- 100 рублей - сумма небольшая, а для центра - это возможность накормить как можно больше нуждающихся. Можно отправлять и больше 100 рублей, - отмечают в "Милосердии".

Кто хочет помочь медикаментами, продуктами и купить сам одноразовую посуду, нужно позвонить по тел 89058246794 Кристина - фандрайзер центра Милосердие.

Горожан также призывают не проходить мимо бездомных, им нужно сообщать, что на улице Коммунистическая, 70 примут всех. Там каждый сможет переночевать в тепле, его также накормят горячим ужином и окажут первую доврачебную помощь.

Сообщить о людях, которые замерзают на улице, можно по телефону 62-65-65 (служба "Социальный экспресс").

ИСТОЧНИК KP.RU

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