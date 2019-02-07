Погода 7 февраля в Тюмени: мороз еще держится

СЕГОДНЯ 05:03 2019-02-07T05:13:38+03:00

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Морозы не отступают. В четверг, 7 февраля, в Тюменской области температура воздуха на большинстве территории еще сохранится на уровне -30 градусов. Будет солнечно и слабый ветер.

В Тюмени утром термометры покажут -34 -31 градус, но по ощущениям будут все -39. Днем потеплеет до -27 и мороз постепенно начнет отступать. Ветер в течение суток 2-6 м/с. В Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске рано утром будет еще -38, но днем и вечером уже -29 -31, ветер всего 1-4 м/с. В Ишиме -35, днем -30 и почти без ветра,1-2 м/с.

7 февраля в России отмечается День бизнес-образования. Этот день призван напоминать: учиться никогда не поздно, а инвестиции в развитие людей, принимающих решения в бизнесе – самый выгодный вклад в развитие.

В народном календаре 7 февраля назван Григорием – весноуказателем. Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше.

Говорили, что каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это означало, что в феврале еще ударят морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU