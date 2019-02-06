На заводе «Фармсинтез-Тюмень» построят мощности для производства гормональных лекарств

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-06T16:03:05+03:00

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Во втором квартале 2020 года в Тюмени планируется завершение строительства мощностей по выпуску гормональных препаратов на заводе «Фармсинтез-Тюмень». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержи предпринимательства Тюменской области, объём инвестиций в завод составит около 3,5 млрд рублей, а появится он уже с рядом существующим производством.

Сейчас завод производит инфузионные жидкости и ассортимент твердых лекарств, в основном от диабета второго типа и для поддерживающей терапии при ВИЧ. Эти препараты реализуются по ценам ниже зарубежных препаратов, а наш инновационный сахароснижающий препарат «Сатерекс» планируется экспортировать в десятки стран мира.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, проект по производству гормональных препаратов – капиталоёмкий, однако все договорённости по поводу государственной поддержки уже подтверждены.

- У компании очень амбициозные планы по срокам строительства – всего год на то, чтобы завершить его и запустить производство. Уверен, что у них все получится, а мы окажем всю необходимую поддержку, в том числе по выдаче разрешений на строительство и по любым другим вопросам, - подчеркнул глава региона.

Отметим, новый завод развернется на площади 25 тыс кв. м и станет одним из крупнейших в Европе. Сейчас почти 90% гормональных препаратов закупается за рубежом, страна тратит на их приобретение десятки миллиардов рублей. Поэтому производство отечественных препаратов – не просто экономика, но и лекарственная безопасность, которая будет обеспечена тюменским производством.

По мнению региональных властей, это далеко не последний проект, и фармацевтическая промышленность в области будет развиваться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU