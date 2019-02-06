2019-02-06T16:03:05+03:00
Экономика

На заводе «Фармсинтез-Тюмень» построят мощности для производства гормональных лекарств

Объём инвестиций в завод составит около 3,5 млрд рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержи предпринимательства Тюменской областиФото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержи предпринимательства Тюменской области
Изменить размер текста:

Во втором квартале 2020 года в Тюмени планируется завершение строительства мощностей по выпуску гормональных препаратов на заводе «Фармсинтез-Тюмень». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержи предпринимательства Тюменской области, объём инвестиций в завод составит около 3,5 млрд рублей, а появится он уже с рядом существующим производством.

Сейчас завод производит инфузионные жидкости и ассортимент твердых лекарств, в основном от диабета второго типа и для поддерживающей терапии при ВИЧ. Эти препараты реализуются по ценам ниже зарубежных препаратов, а наш инновационный сахароснижающий препарат «Сатерекс» планируется экспортировать в десятки стран мира.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, проект по производству гормональных препаратов – капиталоёмкий, однако все договорённости по поводу государственной поддержки уже подтверждены.

- У компании очень амбициозные планы по срокам строительства – всего год на то, чтобы завершить его и запустить производство. Уверен, что у них все получится, а мы окажем всю необходимую поддержку, в том числе по выдаче разрешений на строительство и по любым другим вопросам, - подчеркнул глава региона.

Отметим, новый завод развернется на площади 25 тыс кв. м и станет одним из крупнейших в Европе. Сейчас почти 90% гормональных препаратов закупается за рубежом, страна тратит на их приобретение десятки миллиардов рублей. Поэтому производство отечественных препаратов – не просто экономика, но и лекарственная безопасность, которая будет обеспечена тюменским производством.

По мнению региональных властей, это далеко не последний проект, и фармацевтическая промышленность в области будет развиваться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первоклассник спас брата и сестру из пожара в тюменском селе
За 2018 год тюменские следователи возбудили свыше 200 коррупционных дел
Пожарные потушили горящий автосервис в районе улицы Логунова
Юные тюменцы сразятся за призы первенства города по стрельбе
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в Интернет-банк
Тюменцев призывают поделиться своим примером отцовства
Жителя Сургута, устроившего смертельное ДТП по Уватом, ждет суд
Новые коммунальные платежки тюменцы получат уже в феврале
Тюменские аграрии увеличили объемы производства молока и мяса за 2018 год
За сутки помощь врачей понадобилась двум тюменцам с обморожением
В Тюмени подрядчика накажут за опасную очистку крыши колледжа от снега
Двое тюменцев пострадали в столкновении автобуса с "Лексусом"
Вакцинация по-уральски: бизнес вступил в борьбу с мобильной эпидемией
Под Ишимом задержали водителя с поддельными правами
В Тюменской области из-за холодов соцработники проверяют одиноких пенсионеров и многодетные семьи
Тюменские связисты работают в усиленном режиме
Тюмень примет зональные соревнования первенства России по фигурному катанию
Снова не в школу: уроки для учеников 1-9 классов в Тюмени отменены
В Тюмени до весны закрыли проезд по улице Одесской
Погода в Тюмени 6 февраля: дневная температура не превысит -32 градусов
Клуб экспертов «Сибинформбюро» выяснит, что ждет тюменцев на рынке недвижимости
Работников культуры Тюмени стали обучать мультипликации
Тюменская область вошла в ТОП-10 самых популярных «новогодних» регионов России
Участковых Ялуторовска наказали за то, что военкомат не всех смог призвать в армию
В СвЖД пояснили, как на станции Ялуторовск бесплатно сходить в туалет
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
В преддверии Дня защитника Отечества тюменкам предлагают сыграть в "Самый-самый"
В Тюмени завершено расследование уголовного дела об обрушении бетонной стены, убившей строителя