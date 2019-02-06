За 2018 год тюменские следователи возбудили свыше 200 коррупционных дел
В 2018 году сотрудники управления СКР по Тюменской области зарегистрировали более 6600 сообщений о преступлениях. По факту обращений возбуждено около 1900 уголовных дел.
Как пояснил руководитель следственного управления СКР по Тюменской области, генерал-майор юстиции Александр Кубляков, в производстве следователей находилось порядка 2 760 уголовных дел. В суд для рассмотрения по существу направлено свыше 1200 уголовных дел.
Важнейшим направлением деятельности управления по-прежнему остается расследование преступлений коррупционной направленности. В истекшем году было возбуждено 239 уголовных дела данной категории. Следователями принимались меры к возмещению ущерба, причинённого преступными действиями обвиняемых.
- Еще одним приоритетным направлением является работа по расследованию преступлений о невыплате заработной платы. Всего за период 2018 года в следственных подразделениях следственного управления находилось свыше 100 уголовных дел данной категории, в суды направлено более 60 дел, - пояснил Александр Кубляков.
В результате принятых мер по уголовным делам всех категорий в 2018 году возмещен ущерб на сумму свыше 670 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU