Пожарные потушили горящий автосервис в районе улицы Логунова

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-06T15:08:59+03:00

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Станция технического обслуживания горит в Тюмени. Сервис, охваченый огнем, предположительно находится на улице Логунова.

Информация о пожаре появилась в популярной группе "ЧС Тюмень" во Вконтакте. Очевидцы делятся фото и видео происшествия. Судя по снимкам, пожар виден на приличном расстоянии от самого автосервиса. Столб дыма поднимается выше 9 этажа.

На месте уже работают пожарные. СТО находится не далеко от торговых центров "Солнечый" и "Яркий Сибиряк", а тажке стоящего рядом долгостроя.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 15 час 24 мин. На улице Логунова произошёл пожар в двухэтажном нежилом здании, размером 30x15 м. Возгоранию присвоили 3-ю степень огнестойкости. К месту происшествия были направлены 33 человека личного состава и 14 единиц спецтехники МЧС, - отметили в региональном управлении МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время огонь локализован. По предварительным данным в пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU