2019-02-06T15:08:59+03:00
Происшествия

Пожарные потушили горящий автосервис в районе улицы Логунова

На месте ЧС работали 33 сотрудника МЧС и 14 единиц спецтехники
Марина Васильева
Поделиться:
Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВконтактеФото из группы "ЧС Тюмень" во Вконтакте
Изменить размер текста:

Станция технического обслуживания горит в Тюмени. Сервис, охваченый огнем, предположительно находится на улице Логунова.

Информация о пожаре появилась в популярной группе "ЧС Тюмень" во Вконтакте. Очевидцы делятся фото и видео происшествия. Судя по снимкам, пожар виден на приличном расстоянии от самого автосервиса. Столб дыма поднимается выше 9 этажа.

На месте уже работают пожарные. СТО находится не далеко от торговых центров "Солнечый" и "Яркий Сибиряк", а тажке стоящего рядом долгостроя.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 15 час 24 мин. На улице Логунова произошёл пожар в двухэтажном нежилом здании, размером 30x15 м. Возгоранию присвоили 3-ю степень огнестойкости. К месту происшествия были направлены 33 человека личного состава и 14 единиц спецтехники МЧС, - отметили в региональном управлении МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время огонь локализован. По предварительным данным в пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На заводе «Фармсинтез-Тюмень» построят мощности для производства гормональных лекарств
Первоклассник спас брата и сестру из пожара в тюменском селе
За 2018 год тюменские следователи возбудили свыше 200 коррупционных дел
Юные тюменцы сразятся за призы первенства города по стрельбе
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в Интернет-банк
Тюменцев призывают поделиться своим примером отцовства
Жителя Сургута, устроившего смертельное ДТП по Уватом, ждет суд
Новые коммунальные платежки тюменцы получат уже в феврале
Тюменские аграрии увеличили объемы производства молока и мяса за 2018 год
За сутки помощь врачей понадобилась двум тюменцам с обморожением
В Тюмени подрядчика накажут за опасную очистку крыши колледжа от снега
Двое тюменцев пострадали в столкновении автобуса с "Лексусом"
Вакцинация по-уральски: бизнес вступил в борьбу с мобильной эпидемией
Под Ишимом задержали водителя с поддельными правами
В Тюменской области из-за холодов соцработники проверяют одиноких пенсионеров и многодетные семьи
Тюменские связисты работают в усиленном режиме
Тюмень примет зональные соревнования первенства России по фигурному катанию
Снова не в школу: уроки для учеников 1-9 классов в Тюмени отменены
В Тюмени до весны закрыли проезд по улице Одесской
Погода в Тюмени 6 февраля: дневная температура не превысит -32 градусов
Клуб экспертов «Сибинформбюро» выяснит, что ждет тюменцев на рынке недвижимости
Работников культуры Тюмени стали обучать мультипликации
Тюменская область вошла в ТОП-10 самых популярных «новогодних» регионов России
Участковых Ялуторовска наказали за то, что военкомат не всех смог призвать в армию
В СвЖД пояснили, как на станции Ялуторовск бесплатно сходить в туалет
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
В преддверии Дня защитника Отечества тюменкам предлагают сыграть в "Самый-самый"
В Тюмени завершено расследование уголовного дела об обрушении бетонной стены, убившей строителя