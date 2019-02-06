2019-02-06T14:24:25+03:00
Спорт

Юные тюменцы сразятся за призы первенства города по стрельбе

Участие в соревнованиях потвердели порядка 6 команда
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В эту субботу, 9 февраля, в Тюмени пройдет первенство города по пулевой стрельбе. Соревнования начнут в 9 часов на площадке спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ.

За призы турнира сразятся юноши и девушки 2003 года рождения и младше. Участникам предстоит посоревноваться в меткости в стрельбе из пневматической винтовки по мишени с расстояния 10 метров.

У каждого участника будет 5 пробных и 20 зачетных выстрелов. Выполнять их они будут из своего оружия. Сегодня участие подтвердили уже 6 тюменских команд, порядка сорока ребят, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

- Соревнования дают ребятам прекрасную возможность попробовать свои силы, и понять, над чем еще нужно поработать, чтобы подготовиться к последующим турнирам, - считает директор НОУ ДО ТО ССК «ДОСААФ России» в Тюменской области Ольга Ячневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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