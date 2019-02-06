Тюменцев призывают поделиться своим примером отцовства

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-06T13:43:15+03:00

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Свою первую установочную конференцию накануне, 5 февраля, провел совет отцов. Он был создан при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.

- Впервые отцы Тюмени собрались год назад, за день до общероссийского совета. Педагоги, спортсмены, представители бизнеса, общественники и просто многодетные папы тогда решили проводить мероприятия, показывающие примеры ответственного, осмысленного и активного отцовства, - отметил председатель совета Александр Чехонин.

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области Андрея Степанова, в Тюменской области ярко выражена работа, направленная на сбережение семьи и детства. Он добавил, что сегодня не только государство прилагает большие усилия для решения вопросов семьи и детства, но и гражданская инициатива выдвигает все новые группы для развития этого направления. Один из примеров - инициатива мужчин. Тюменский опыт, посвященный возрождению культуры отцовства, получил положительную оценку на федеральном уровне.

На счету совета отцов Тюмени уже не одно мероприятие, в которое принимают участие все члены семьи. Например, в прошлом году силами пап и детей в микрорайоне Плеханово была высажена «аллея отцов», передает администрация города Тюмени.

Помимо этого, прошли многочисленные совместные с ГИБДД акции «Дома ждут», автопробег, отцовский meet-up, посвящённый культуре театра. Призыв присоединяться к деятельности совета уже нашел отклик у представителей военно-патриотического клуба, регионального центра «Семья», общественных объединений «Мир добрых дел» и «Капитаны двора», МЧС России по Тюменской области и других организаций.

- Мы за свободное вхождение в проект. Каждый желающий может к нему присоединиться, внести свой вклад, провести мероприятие или каким-то другим способом продемонстрировать положительный пример активного отцовства, - отмечают представители совета.

ИСТОЧНИК KP.RU