2019-02-06T13:20:00+03:00
Происшествия

Жителя Сургута, устроившего смертельное ДТП по Уватом, ждет суд

В аварии погибла женщина, еще трое получили тяжелые ранения
Марина Васильева
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Фото пресс-службы прокуратуры Тюменской областиФото пресс-службы прокуратуры Тюменской области
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Прокуратура Уватского района Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Сургута. Мужчина обвиняется в грубом нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Согласно материалам уголовного дела, 7 января 2019 года виновник аварии на Toyota Rav 4 с семьей возвращался в Сургут. На 340 км по автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе он пошел на обгон, не убедившись, в безопасности маневра, тем самым создав опасную ситуацию для встречного Mitsubishi ASX.

- Водитель автомобиля Toyota допустил выезд на обочину встречной полосы. На ту же обочину направился и Mitsubishi. Произошло столкновение, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

В результате ДТП погибла 51-летняя пассажирка Mitsubishi, жительница села Уват. Она ехала на заднем пассажирском сидении и оказалась не пристегнута ремнями безопасности. Ее сожитель – водитель машины получил тяжкий вред здоровью. Общий знакомый, находившийся на переднем сидении, отделялся травмами средней тяжести.

В аварии также сильно травмировались 45-летняя супруга и две дочери в возрасте 5 и 9 лет водителя Toyot. Сам он получил легкий вред здоровью.

Виновнику ДТП грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Меру наказания изберет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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