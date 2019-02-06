2019-02-06T14:11:42+03:00
Экономика

Новые коммунальные платежки тюменцы получат уже в феврале

В них добавится строчка - услуга по обращению с отходами
Марина Васильева
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Памятка о новой системе обращения с отходами. Фото Тюменского экологического объединенияПамятка о новой системе обращения с отходами. Фото Тюменского экологического объединения
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С 1 января 2019 года в Тюменской области начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее главный аспект – изменившийся порядок начисления платы за вывоз мусора.

Согласно принятому в ходе опроса населения решению, размер платежа теперь напрямую зависит от количества проживающих в жилом помещении, а не от его площади. А если в квартире или домовладении никто не прописан, начислять плату будут на собственника помещения. В квитанциях же за ЖКХ новая строка обозначена как «Услуга по обращению с ТКО».

- Плата становится единой и фиксированной для всех населенных пунктов области, в том числе, и труднодоступных. Для каждого жильца многоквартирного дома плата в месяц составит 139,06 рублей, для жителя частного сектора – 119,24 рублей, - пояснили в «Тюменском экологическом объединении».

При этом сумма за содержание общего имущества дома должна уменьшиться. О новом размере услуги собственников должны проинформировать управляющие организации. Если собственники помещений не заметят этих изменений, они будут в праве потребовать предоставить расчеты и документы. В случае отказа – специалисты рекомендуют обратить в государственную жилищную инспекцию Тюменской области.

- С нового года услуга по обращению с ТКО стала коммунальной, наравне с водоснабжением, электричеством и газом. А, следовательно, если собственники отсутствуют по месту жительства более 5 дней, вправе попросить пересчитать услугу, предоставив подтверждающие документы - командировочное удостоверение, билеты и т.д., - рассказали в «Тюменском экологическом объединении».

В обществе также добавили, что первое время будет осуществлять сверка данных по домам. В случае, если собственник обнаружил в квитанции недостоверные сведения о количестве проживающих, следует обратиться в офисы АО «ЭК «Восток».

Кроме того, по вопросам начисления и перерасчетов за новую услугу тюменцы могут обращаться в абонентские отделы энергосбытовой компании «Восток» и на телефон горячей линии регионального оператора 8-800-250-73-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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