2019-02-06T12:26:57+03:00
Экономика

Тюменские аграрии увеличили объемы производства молока и мяса за 2018 год

Достижению показателей способствовал запуск крупных инвестпроектов
Марина Васильева
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Фото с сайта ядоверяю.рфФото с сайта ядоверяю.рф
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Аграрии юга Тюменской области продолжили наращивать объемы производства основных видов животноводческой продукции в 2018 году. Так, производство мяса в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2017 годом возросло на 9% и составило 160,4 тысяч тонн.

Производство молока увеличилось на 3,9% до 539,5 тысяч тонн, яиц - на 0,3%. Их выпущено более 1 млрд 500 млн штук, сообщат пресс-служба регионального правительства.

В значительной степени существенный рост объемов производства мяса и молока стал результатом реализации крупных инвестиционных проектов. Среди них птицефабрики по производству мяса индейки компании «Абсолют Агро» в Юргинском районе и крупнейшего в регионе молочного комплекса компании «ДАМАТЕ» в Голышмановском районе.

- Правительство области продолжит поддержку всех подобных проектов, будет и в дальнейшем создавать условия для привлечения новых инвесторов. Сельское хозяйство — это перспективная отрасль экономики, - отметил губернатора Александр Моор.

По словам главы региона, современный агропромышленный комплекс – основа социальной стабильности и социального развития тюменского села. Животноводы региона добились высоких показателей реализации молока-сырья в сутки, став одними из лидеров в Уральском федеральном округе.

- Уверенными темпами растет производство продуктов питания. Сегодня наши предприятия модернизируют свои мощности, благодаря чему тюменская продукция активно осваивает новые рынки сбыта, - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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