2019-02-06T13:57:16+03:00
Здоровье

За сутки помощь врачей понадобилась двум тюменцам с обморожением

Бригаду скорой помощи пациентам вызвали обеспокоенные родственники
Марина Васильева
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Фото пресс-службы станции скорой медицинской помощи ТюмениФото пресс-службы станции скорой медицинской помощи Тюмени
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В Тюмени третьи сутки держится аномальная низкая температура воздуха. Несмотря на предупреждение синоптиков и регионального управления МЧС о сильных заморозках, некоторые горожане все-таки допускают переохлаждение организма.

Так, по данным станции скорой помощи, накануне, 5 февраля, бригады медиков доставили в больницы женщину и мужчину с обморожениями различной степени тяжести. Пострадавшим домой скорую вызывали обеспокоенные родственники.

- Мужчина был доставлен в ОКБ№2, где у него диагностировано отморожение 1-2 степени левой стопы. После осмотра и перевязки, он с рекомендациями направлен на амбулаторное лечение, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Еще одна пострадавшая – жена с обморожением была доставлена в МСЧ Нефтяник. У нее диагностировано обморожение конечности. После оказания всей необходимой медицинской помощи пациентка была направлена на амбулаторное наблюдение.

Всего, начиная с выходных и резкого понижения температуры, ниже – 30 градусов, с признаками обморожения за помощью врачей обратилось девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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