2019-02-06T11:28:16+03:00
Общество

В Тюмени подрядчика накажут за опасную очистку крыши колледжа от снега

Сотрудники фирмы не выставили ограждение и предупреждающие плакаты
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени прокуратура проверила информацию о недобросовестной очистке крыши образовательного учреждения. Видео небезопасной уборки снега было опубликованы в группе «ЧС Тюмень» во Вконтакте.

Инцидент произошел 29 января. В ходе проверки прокуроры установили, что ООО «Альпина 72» осуществляет комплексную уборку крыш зданий Тюменского индустриального университета, в том числе и многопрофильного колледжа на законных основаниях.

- Однако организация при работах на высоте не обеспечила использование средств коллективной и индивидуальной защиты. Кроме того, не были вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. Территория производства работа также не была огорожена, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

По счастливой случайности при проведении очистки кровли никто не пострадал. Накануне, 5 февраля 2019 года прокуратура Ленинского округа Тюмени направила представление в адрес директора ООО «Альпина 72».

ИСТОЧНИК KP.RU

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