2019-02-06T10:12:32+03:00
Общество

Двое тюменцев пострадали в столкновении автобуса с "Лексусом"

Авария произошла накануне, на одном из центральных перекрестков
Марина Васильева
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Накануне, 5 февраля, в Тюмени легковушка протаранила пассажирский автобус. ДТП произошло на перекрестке улиц Республики и Мориса Тореза.

По сообщения очевидцев, водитель автомобиля «Лексус» выехал на встречную полосу при повороте, где допустил столкновение с автобусом. Авария произошла около 16 часов.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16.31. Уже спустя пять минут бригада скорой помощи была на месте. Двое пострадавших после оказанной помощи были доставлены в ОКБ № 2, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве добавили, что у одного пациента диагностирован ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника, у второго - ушиб грудины и неосложненный перелом костей носа. Обоим пострадавшим оказана вся необходимая помощь. После чего они были направлены на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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