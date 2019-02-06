2019-02-06T09:54:24+03:00
Общество

Вакцинация по-уральски: бизнес вступил в борьбу с мобильной эпидемией

С начала года работодатели региона усилили мобильную профилактику на предприятиях
Поделиться:
Фото пресс-службы компании «МегаФон»Фото пресс-службы компании «МегаФон»
Изменить размер текста:

Пока жители России борются с эпидемией гриппа и ОРВИ, на Урале массовую проверку на вирусы проходят смартфоны и планшеты. По данным связистов, с начала года работодатели региона усилили мобильную профилактику на предприятиях. Количество компаний, которые проинспектировали гаджеты сотрудников на «Антивзлом», в январе выросло на 57% к прошлому году.

По данным последних опросов, более половины сотрудников (58%) используют личные мобильные устройства для чтения рабочей электронной почты и обработки конфиденциальной корпоративной информации. Но лишь 40% знают и соблюдают политику безопасности компании с MD-устройств (mobile device).

Чтобы не пришлось закрыть гаджеты на «карантин», телеком-эксперты «МегаФона» советуют корпоративным клиентам заранее обезопасить бизнес от мобильных атак, вирусов и вредоносных сообщений с помощью приложения «Антивзлом». Оно защитит от кражи денег и коммерческих данных при попытке перехвата сетевого трафика.

- Только за последний месяц почти 2 700 мобильных устройств работников компаний прошли проверку на вирусы с «Антивзломом». Из них каждый второй проверенный гаджет зарегистрирован в Свердловской области. Защищаться от вирусов необходимо, но для полноценной безопасности только антивируса на смартфоне уже недостаточно. Функционал нашего «Антивзлома» шире, чем у обычного антивируса, - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.

«Антивзлом» автоматически находит фишинговые ссылки на сайты-двойники, созданные злоумышленниками, и предлагает пользователю сразу их удалить. Он ограничивает переход по вредоносным ссылкам и блокирует их на сайтах, выступает фильтром между интернет-ресурсом и устройством пользователя, предотвращая утечку данных. Приложение также защищает гаджет от сетевых атак и обнаруживает зараженные точки Wi-Fi. Решение помогает избежать блокировки устройств из-за вирусов-шифровальщиков и другого вредоносного программного обеспечения.

Услуга доступна для корпоративных клиентов «МегаФона». А на тарифах Управляй! Менеджер и Управляй! Руководитель «Антивзлом» предоставляется бесплатно.

На остальных тарифных планах первый месяц пользования услугой «Антивзлом» бесплатно. Со второго месяца абонплата составит 99 рублей.

СПРАВКА КП

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое тюменцев пострадали в столкновении автобуса с "Лексусом"
Под Ишимом задержали водителя с поддельными правами
В Тюменской области из-за холодов соцработники проверяют одиноких пенсионеров и многодетные семьи
Тюменские связисты работают в усиленном режиме
Тюмень примет зональные соревнования первенства России по фигурному катанию
Снова не в школу: уроки для учеников 1-9 классов в Тюмени отменены
В Тюмени до весны закрыли проезд по улице Одесской
Погода в Тюмени 6 февраля: дневная температура не превысит -32 градусов
Клуб экспертов «Сибинформбюро» выяснит, что ждет тюменцев на рынке недвижимости
Работников культуры Тюмени стали обучать мультипликации
Тюменская область вошла в ТОП-10 самых популярных «новогодних» регионов России
Участковых Ялуторовска наказали за то, что военкомат не всех смог призвать в армию
В СвЖД пояснили, как на станции Ялуторовск бесплатно сходить в туалет
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
В преддверии Дня защитника Отечества тюменкам предлагают сыграть в "Самый-самый"
В Тюмени завершено расследование уголовного дела об обрушении бетонной стены, убившей строителя