Под Ишимом задержали водителя с поддельными правами
В Ишимском районе полиция поймала водителя, который ездил по поддельному водительскому удостоверению. Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, нарушителем оказался 41-летний житель деревни Заворихино. Он управлял отечественной «семеркой», когда его остановили сотрудники ДПС для проверки документов.
Инспектор сразу увидел признаки подделки, поэтому изъял права и отправил их на экспертизу. Экспертная проверка подтвердила, что водительское удостоверение поддельное. После этого автомобилист признался, что приобрел фальшивые права по объявлению в Интернете.
За использование заведомо подложного документа на мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить арест на полгода. Пока же нарушителя оставили дома под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU