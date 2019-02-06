Под Ишимом задержали водителя с поддельными правами

СЕГОДНЯ 09:36 2019-02-06T09:36:06+03:00

Он купил водительское удостоверение по объявлению в Интернете

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В Ишимском районе полиция поймала водителя, который ездил по поддельному водительскому удостоверению. Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, нарушителем оказался 41-летний житель деревни Заворихино. Он управлял отечественной «семеркой», когда его остановили сотрудники ДПС для проверки документов.

Инспектор сразу увидел признаки подделки, поэтому изъял права и отправил их на экспертизу. Экспертная проверка подтвердила, что водительское удостоверение поддельное. После этого автомобилист признался, что приобрел фальшивые права по объявлению в Интернете.

За использование заведомо подложного документа на мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить арест на полгода. Пока же нарушителя оставили дома под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU