В Тюменской области из-за холодов соцработники проверяют одиноких пенсионеров и многодетные семьи

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-06T09:18:41+03:00

Социальные службы смотрят, есть ли у них запас еды, воды, работают ли обогревательные приборы

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В Тюменской области социальные службы «ходят в гости» к социально уязвимым категориям граждан. Дело в том, что в регионе с 4 февраля установились аномальные холода, которые могут привести к несчастным случаям среди жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

С 5 февраля во всех районах Тюменской области соцработники вместе с сотрудниками органов профилактики обходят дома, где проживают одинокие пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, семьи группы риска. В первую очередь они проверят запас продуктов питания, воды, дров, а также соблюдаются ли правила пожарной безопасности при использовании печного отопления и обогревательных приборов, осматривают электропроводку, печное отопление ,чтобы не возникло пожара.

Всем бездомным соцработники предлагают разместиться в пункте обогрева, где те получат горячий обед и медицинскую помощь. Места, в которых обычно можно встретить бомжей, регулярно патрулируются.

СПРАВКА «КП»

Сообщить о людях, которые нуждаются в срочной социальной помощи (материальная помощь на приобретение дров, предоставление теплой одежды, предметов первой необходимости, предоставление временного размещения), можно по телефону (3452) 41-91-70 либо в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Сообщить о детях, которые остались без присмотра родителей, семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, можно в службу «Ребенок и семья» по телефонам 8-800-200-7201 или 91-72-01.

Сообщить о человеке без определенного места жительства, который нуждается в помощи, можно по телефонам экстренных служб либо в службу «Социальный экспресс» по телефону (3452) 62-65-65.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщите по телефонам 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU