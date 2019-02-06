Тюменские связисты работают в усиленном режиме

СЕГОДНЯ 08:07 2019-02-06T08:15:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области с наступлением аномальных холодов проведена дополнительная внеплановая проверка объектов и линий связи. Специалисты оценили состояние линейно-кабельных сетей, работоспособность передвижных электростанций, установлили дополнительные источники обогрева оборудования.

Во избежание критических ситуаций на территории области сформированы и укомплектованы необходимыми материалами 28 аварийно-восстановительных бригад. Общая численность сотрудников, переведенныз на усиленный режим, более 100 человек.

- Проверена работоспособность 67 стационарных и 53 передвижных электростанций, которые, в случае проблем с электроснабжением, возьмут на себя обеспечение питанием сетей до устранения аварии, - отметили в ПАО “Ростелеком”.

По словам представителей компании, основного бака одного дизель-генератора хватает на шесть часов непрерывной работы. Уровень топлива поддерживается за счет резервного источника.

Специалистами отработаны все команды и действия для быстрой ликвидации возможных аварийных ситуаций, организовано тесное взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России по Тюменской области, а также с местными администрациями для оперативного информирования населения.

ИСТОЧНИК KP.RU