2019-02-06T06:43:38+03:00
Общество

Снова не в школу: уроки для учеников 1-9 классов в Тюмени отменены

В областном центре третий день держится температура ниже -30 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 6 февраля, в Тюмени из-за низкой температуры воздуха отменены занятия 1-й смены школа города для учеников 1-9 классов. Об этом сообщает администрация города.

В областном центре продолжает держаться аномальная низкая температура воздуха. Столбик термометра в настоящее время остановился на отметке -34 градуса. Днем ожидается небольшое потепление до -28,-30 градусов.

Аналогичные погодные являния наблюдаются на всей территории юга Тюменской области. Согласно данным регионального управления МЧС с 3 по 8 февраля в большинстве районов субъекта ожидается аномально холодная погода.

Средняя суточная температура воздуха держится на уровне ниже климатической нормы на 10 градусов и более. Потепление придет в регион только ближе к выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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