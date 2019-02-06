2019-02-06T07:00:14+03:00
Спорт

Тюмень примет зональные соревнования первенства России по фигурному катанию

В областном центре соберутся более 120 спортсменов из 18 регионов УФО
Марина Васильева
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В Тюмени пройдут зональные соревнования первенства России по фигурному катанию. В них примут участие юноши и девушки младшего возраста.

За победу в соревнованиях поборются около 120 юных фигуристов из 18 регионов Уральского и Приволжского федеральных округов. Соревнования пройдут в течение трех дней с 7 по 11 февраля на базе катка СДЮСШОР «Прибой».

Свои программы в одиночном катании представят участники в двух возрастных группах: старшей группе 2006-2007 годов рождения и младшей группе 2008 года рождения и моложе. Конкурсанты продемонстрируют элементы фигурного катания на коньках, выполнят короткую и произвольную программы.

Соревнования стареют 7 февраля в 14:30 с выступления мальчиков младшей группы. Торжественное открытие соревнований и жеребьевка остальных участников состоится в 19:00, передает пресс-служба СДЮСШОР «Прибой».

В завершающий день соревнований произвольные программы представят фигуристы старшей возрастной группы. Победители и призеры будут определены по наибольшей сумме баллов, набранных во всех трех разделах соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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