В Тюмени до весны закрыли проезд по улице Одесской

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-06T06:01:47+03:00

Капитальный ремонт на участнике дороги продлен до 31 марта

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В Тюмени частично перекроют для проезда автотранспорта улицу Одесскую. Движение на участке, где ведутся работы, планируется возобновить не ранее 31 марта.

Речь идет об участке улице Одесской от улицы Котовского до улицы Республики. Согласно информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города, здесь продолжится капитальный ремонт.

Для удобства водителей на улице Котовского открыто двухстороннее движение. Кроме того, автолюбители могут воспользоваться в качестве путей объезда улицами - Котовского, Пржевальского, Энергетиков, Мельникайте, Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU