2019-02-06T06:01:47+03:00
Общество

В Тюмени до весны закрыли проезд по улице Одесской

Капитальный ремонт на участнике дороги продлен до 31 марта
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени частично перекроют для проезда автотранспорта улицу Одесскую. Движение на участке, где ведутся работы, планируется возобновить не ранее 31 марта.

Речь идет об участке улице Одесской от улицы Котовского до улицы Республики. Согласно информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города, здесь продолжится капитальный ремонт.

Для удобства водителей на улице Котовского открыто двухстороннее движение. Кроме того, автолюбители могут воспользоваться в качестве путей объезда улицами - Котовского, Пржевальского, Энергетиков, Мельникайте, Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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