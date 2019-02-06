2019-02-06T04:49:04+03:00
Общество

Погода в Тюмени 6 февраля: дневная температура не превысит -32 градусов

В областном центре держится аномально холодная погода
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации городаФото пресс-службы администрации города
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Сегодня, 6 февраля, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег. Днем синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют юго-восточный ветер 4-9 м/с. Днем в отдельных районах порывы могут достигать 14 м/с. Ожидаемая температура ночью -26, -31 градусов. При прояснении столбик термометра может опуститься до отметки -35,-40 градусов. Днем ожидается -15,-20 градусов, местами -23,-28 градусов.

В Тюмени утром температура воздуха составит -34,-37 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -32 градусов. Вечером ожидается -36, -31 градусов, ночью до -39 градусов. В течение северо-восточный, восточный ветер от 0,6 до 1,3 м/с.

6 февраля в народном календаре - Аксиньин день или Ксении-полузимници. Она была христианской святой, которую почитала православная церковь в лике святых. Ксения решила посвятить свое существование Богу, принять обет безбрачия, приняв такое решение, она покинула Рим и направилась на остров Кос.

В Аксиньин день зима подходила к середине, поэтому святую назвали таким прозвищем. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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