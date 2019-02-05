2019-02-05T16:25:10+03:00
Общество

Клуб экспертов «Сибинформбюро» выяснит, что ждет тюменцев на рынке недвижимости

Перспективы обсудят аналитики, застройщики, риэлторы и представители региональной власти
Маргарита КАЛИНКИНА
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Первое заседание Клуба экспертов «Сибинформбюро», посвященное теме строительства, состоится 7 февраля в Тюмени.

Участники обсудят рынок недвижимости в 2019 году. Как изменения в законодательстве отразятся на стоимости квадратного метра, какой план по вводу жилья стоит перед застройщиками, как успешно продвигать свои проекты для тюменцев.

В обсуждении этих актуальных вопросов примут участие начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, эксперт рынка недвижимости Андрей Панасюк, представители Управления Росреестра по Тюменской области. Модератор встречи – ведущая программы «Новостройка» Гульнара Успанова.

Заседание клуба состоится 7 февраля в 16:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 28 А, холдинг «Сибинформбюро», 5 этаж.

По всем вопросам обращаться к продюсеру проекта Яне Гроо: 8 (922) 473-84-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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