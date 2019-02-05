2019-02-05T16:06:03+03:00
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Работников культуры Тюмени стали обучать мультипликации

В городе планируют развивать у детей анимационное творчество
Маргарита КАЛИНКИНА
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Работников культуры Тюмени стали обучать мультипликации. Восемнадцать специалистов пройдут трёхдневный семинар по теории многоуровневой перекладки на мультипликационном станке от кинофестиваля «Ноль Плюс».

Культорганизаторам, руководителям клубов, специалисты разных жанров творчества, преподавателям изобразительных дисциплин, режиссерам, а также руководителям учреждений предстоит больше узнать о мультипликации как искусстве, познакомиться с различными техниками анимации и, в частности, перекладке и ее особенностям. Участникам также предстоит создать свои персонажи, придумать небольшую историю и анимировать ее на мультстанке.

В качестве ведущего приглашен Дмитрий Палагин, режиссер и мультипликатор, педагог детской студии «Двакадра» из Саратова, член жюри V Международного кинофестиваля «Ноль Плюс» в 2018 году.

- Мы с администрацией города проводим этот семинар, чтобы педагоги и дети студий и кружков изобразительных искусств умели создавать анимационные проекты. Развитие этого направления позволит вырасти анимационной отрасли. Возможно, в Тюмени откроется анимационная студия с производством мультфильмов. Нужно, чтобы появлялось больше, пусть не профессиональных, но цельных анимационных фильмов, прямо или косвенно связанных с Тюменью. Мы собираемся организовать городской конкурс или фестиваль, в котором юные тюменцы смогут представить свои работы, - отметил директор кинофестиваля «Ноль Плюс», общественный деятель и режиссер Николай Данн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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