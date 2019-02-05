2019-02-05T15:31:21+03:00
Туризм

Тюменская область вошла в ТОП-10 самых популярных «новогодних» регионов России

Места отдыха в праздники посетили 165 тысяч туристов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская область вошла в ТОП-10 самых популярных «новогодних» регионов России. В этом рейтинге регион находится на седьмом месте. Согласно данным аналитического агентства ТурСтат, за время новогодних праздников Тюменскую область посетили 165 тысяч туристов.

В десятке также Подмосковье, Краснодарский край, Вологодская область, Владимирская область, Крым, Башкирия, Саратовская область, Татарстан и Тверская область.

В Тюменской области самыми посещаемыми стали туристические комплексы "Абалак" в Тобольске и "Ялуторовский острог", а также Тобольский Кремль.

Популярны были "Распутинские бани", экскурсии по региону. Около тысячи человек посетили горнолыжный центр "Воронинские горки". Еще около шести тысяч человек посетили базу отдыха "Алемасово", на территории которой расположена самая высокая гора на юге Тюменской области и одна из самых длинных горнолыжных трасс – 320 метров. Большое количество отдыхающих приняли Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" и другие базы отдыха региона.

- Разнообразие предложение и праздничные льготные тарифы позволили повысить доступность туристических услуг и привлечь большое количество тюменцев и туристов. Каждый смог выбрать отдых по душе – кто-то отправился в организованные экскурсионные туры, кто-то предпочел самостоятельный отдых на источниках и турбазах, - отметила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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