2019-02-05T14:35:14+03:00
Общество

Участковых Ялуторовска наказали за то, что военкомат не всех смог призвать в армию

Полицейские поздно сообщили о местонахождении молодых людей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Восемь участковых Ялуторовска наказаны за то, что несколько молодых людей в городе военкомат не смог призвать осенью на военную службу. Нарушения в работе полицейских выявила прокуратура.

Работники надзорного органа установили, что военкомат во время осеннего призыва направил в полицию 33 обращения об установлении местонахождения призывников, которым не удалось вручить повестку для прохождения медицинской комиссии. По 23 обращениям информации о проведении розыска призывников и вручении им повесток поступили в военкомат несвоевременно. Из-за этого призвать молодых людей не получилось.

Прокуратура в адрес начальника межмуниципального отдела полиции внесла представление и виновных участковых привлекли к ответственности. Кроме того, приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь, сообщили в облпрокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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