СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-05T14:36:35+03:00

В СвЖД пояснили, как на станции Ялуторовск бесплатно сходить в туалет

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Служба корпоративных коммуникаций СвЖД пояснила, почему у некоторых пассажиров железнодорожного вокзала в Ялуторовске есть жалобы на работу туалета.

- Да, действительно, с конца декабря 2018 года туалет на вокзале станции Ялуторовск не работает, - сообщили в СвЖД. - В настоящее время в помещении проводятся ремонтные работы, которые планируются закончить в начале марта 2019 года. Это временные неудобства, за которые администрация вокзала приносит свои извинения. Пассажиры, имеющие проездные документы, могут бесплатно воспользоваться благоустроенным туалетом, который расположен на перроне с восточной стороны вокзала.

Напомним, что накануне в социальных сетях Ялуторовска горожане подняли эту острую проблему и редакция "Комсомольской правды - Тюмень" опубликовала возмущения граждан. А началось все с того, что один из жителей города рассказал, как мучилась бабушка-ветеран, не зная, куда сходить в туалет.

Фото из группы "Подслушано Ялуторовск" vk.com

К слову, горячая тема обсуждается до сих пор.

Фото из группы "Подслушано Ялуторовск" vk.com

Еще один из ялуторовцев Артур Т. заметил:

- Задумайтесь! Вам не кажется смешным, что в Ялуторовске в туалет пускают по билету? Не купил билет, значит ты не заслужил идти справлять нужду в теплое место? Что за бред: если туалет на ремонте, то надо идти спрашивать ключ у дежурного. Нормальному человеку такое в голову прийти даже не может...

А пассажирка с детьми Ольга П. рассказала, что ее и с билетами не пустили:

- Нас с детьми и с билетами не пустили. На автовокзал в платный ходили, благо время позволяло, - сообщила женщина.

Фото из группы "Подслушано Ялуторовск" vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU