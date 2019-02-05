В преддверии Дня защитника Отечества тюменкам предлагают сыграть в "Самый-самый"

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-05T13:06:39+03:00

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В преддверии Дня защитника Отечества девочкам, девушкам и женщинам Тюмени предлагают сыграть в игру "Самый-самый", где можно перечислить лучшие качества своих мужчин: отцов, мужей, братьев, сыновей и т.д.

Для этого нужно поучаствовать в увлекательной игре «Самый-самый» и с помощью литературных эпитетов рассказать, какими выглядят мужчины в ваших глазах.

Конкурс проводится в социальной сети «ВКонтакте» в трех номинациях: «активность», «оригинальность» и «СТОП-игра». С подробными условиями можно ознакомиться здесь. Писать можно по одному эпитету за один раз, количество оставляемых эпитетов не ограничено.

Игра завершится 22 февраля, «СТОП-игру» объявят в 12:00. Победители получат в подарок необычные призы от Магазина удивительных вещей и подарков в Тюмени (@neosuvenir72). Это термокружка, носки в банке и карты для покера и фокусов!

ИСТОЧНИК KP.RU