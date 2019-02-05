2019-02-05T12:25:20+03:00
Происшествия

В Тюмени завершено расследование уголовного дела об обрушении бетонной стены, убившей строителя

Материалы переданы в суд
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела об обрушении бетонной стены, насмерть придавившей строителя. Трагедия произошла 2 декабря 2018 года в новостройке по улице Федюнинского,64, корп.3.

В произошедшем обвиняется 37-летний мастер ООО «Сибирь». Он допустил 42-летнего работника к демонтажу бетонной перегородки в нежилом помещении, не проинструктировав его о технике безопасности. Мало того, погибший не был трудоустроен на предприятии.

Обвиняемый признал свою вину, а предприятие выплатило вдове погибшего денежную компенсацию в возмещение морального вреда.

Теперь мастеру предстоит ответить перед судом за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мастеру грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 5 лет, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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