2019-02-05T11:44:26+03:00
Звезды

Тюменская «Битва оркестров» произвела фурор на зрителей

Горожане надеются, что проект из городского перерастет в федеральный
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская «Битва оркестров» произвела фурор на зрителейТюменская «Битва оркестров» произвела фурор на зрителей
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Настоящий фурор вызвал тюменский шоу-проект «Битва оркестров». Зрители, побывавшие на концертах говорят, что посмотреть битву нужно всем: «Это незабываемо!».

Напомним, что первый в России музыкальный проект состоялся на сцене Дворца культуры «Нефтяник». В творческом поединке сошлись два тюменских оркестра: духовой и русских народных инструментов. Уникальность концерта в том, что оркестры играют не просто классические композиции, а современные хиты, и их звучание невозможно передать словами.

Состоялось уже два онцерта и оба раза они собирают полный зал. Впервые творческая битва состоялась в рамках фестиваля «Осенняя рапсодия». Во второй раз концерт звучал самостоятельно и пришелся по вкусу абсолютно всем от мала до велика. Полный зал не смолкал аплодисментами.

- Потрясающе, феерично, абсолютно музыкально, до мурашек. Рекомендую всем хоть раз посетить «Битву оркестров». Получите огромный заряд позитива и энергии, - поделилась одна из зрительниц после концерта на своей страничке в Инстаграме.

Настоящий микс композиций звучал весь вечер, некоторые даже не удержались и танцевали прямо на своих местах.

- Это сумасшествие какое-то! Спасибо моей подруге Марине, что она настойчиво пригласила меня на эту битву. Я зашкаливаю вместе со своими эмоциями! Не могу молчать и не поделиться, - написала в комментариях под фотоотчетом «Битвы» еще одна зрительница.

Огромное количество тюменцев с нетерпением ждут повторения концерта и надеются, что шоу вырастет до федерального уровня.

Отметим, что проект организован городским департаментом культуры и Центром культуры и творчества «Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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