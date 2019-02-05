Из-за морозов на автовокзале Тюмени отменены все международные, межрегиональные и междугородные маршруты

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-05T10:36:09+03:00

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Автовокзал Тюмени сегодня работает в полсилы. Международные и межрегиональные маршруты из-за морозов закрыты. Практически все рейсы в районы региона тоже не работают.

Как сообщили в справочном автовокзала, сегодня, 5 февраля, нет автобусов в Казахстан, на Ханты-Мансийск, Тобольск, в Курганскую и Свердловскую области. Не пошли автобусы в Ялуторовск, Заводоуковск и Ишим. Открыты маршруты только на Сорокино, Викулово и Казанское.

- Большинство рейсов отменено, так как в Тюмень не пришли автобусы из этих населенных пунктов, - уточнили в справочном. - Как сложится ситуация завтра, 6 февраля, пока неизвестно. Сейчас все пассажиры, которые планировали поездки 5 февраля, сдают билеты.

На автовокзале также уточнили, что пригородное сообщение работает по графику. Сбоя в расписании маршрутов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU